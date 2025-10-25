コアラマットレスから10月25日「コアラの日」にちなんで、大人気のコアラピローが進化して新登場するとの情報をキャッチ！今回なんと、特別に一般販売前に先行でお試しさせてもらうことができた。お昼寝が大好きな私だが、自分に合った枕というものが分からず、枕探しの旅を続けて早5年あまり。果たして「コアラピロー (2nd Gen)」は私の睡眠の相棒になるのか!? 早速試していきたい。シンプルな見た目が部屋に馴染む！圧縮された状