２４日、李強氏が招集した国務院党組会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京10月25日】中国の李強（り・きょう）国務院総理・党組書記は24日、国務院党組会議を招集し、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の精神を学習、徹底させた。会議には丁薛祥（てい・せつしょう）氏らが出席した。