きのう、東京・港区のアメリカ大使館近くで刃物2本を持った男が現行犯逮捕された事件で、男がのこぎりとはさみも所持していたことがわかりました。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居・職業ともに不詳の塩田達也容疑者（38）で、きのう午後、東京・港区のアメリカ大使館近くで、機動隊員らに包丁と果物ナイフを両手に持って差し向けた疑いがもたれています。警視庁によりますと、塩田容疑者は取り押さえられた際に暴