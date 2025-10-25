■MLBワールドシリーズ第1戦ドジャース4−11ブルージェイズ（日本時間25日、ロジャース・センター）2年連続ワールドシリーズ（WS）制覇を狙うドジャースは、敵地でブルージェイズに大量11失点の大敗を喫した。大谷翔平（31）は“1番・DH”で先発出場し、9点ビハインドの7回（第4打席）でWS1号となる2ランを放つなど、4打数1安打2打点。WSでの日本人選手の本塁打は松井秀喜（当時ヤンキース）以来、史上2人目。だが反撃も及ばず