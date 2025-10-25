モンテディオ山形が24日にクラブ公式X(旧ツイッター/@monte_prstaff)を更新し、対戦相手のサポーターへのプレゼントを発表した。山形はホームで26日に行われるJ2第34節でRB大宮アルディージャと対戦。「#RB大宮アルディージャ ファン・サポーターのみなさーん!」と呼びかけ、以下のように告知した。「今週末の10月26日に開催されますモンテディオ山形VS.RB大宮アルディージャ戦では、アウェイサポーターの皆さま、先着1,500名