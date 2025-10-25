第二次世界大戦中、満洲（中国東北部）で非人道的な生体実験を繰り返し、細菌兵器開発をおこなったことで知られる、旧日本軍の特務機関「731部隊（関東軍防疫給水部）」。そんな日本現代史の暗部にスポットを当てた中国映画『731』が9月18日、鳴り物入りで封切られて1カ月あまりが経過した。前評判が高かった作品だが、一転、歴史的な大酷評を受けているという。「2025年は、中国共産党が『中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦