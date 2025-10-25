º£Ç¯¤Î¤Ï½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ûー¥¹¤¬ÉÔºß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶áÇ¯Æ±ÍÍ¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï2021Ç¯¤È22Ç¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·ô³°¡£¤½¤â¤½¤â2020Ç¯¤Ë¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤¬ÌµÇÔ»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤¬4Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÇÈÍð·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¥ìー¥¹¡£²áµî10Ç¯¡¢Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º10ÇÜ°Ê¾å¤Ï1Ãå2²ó2Ãå5²ó3Ãå6²ó¡£10ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤â3ÅÙÇÏ·ôÆâ¤¬¤¢¤ê¡¢·êÇÏÂæÆ¬¤Î¥±ー¥¹¤ÏÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡Ö·êÇÏ¤ò¥¢¥Ê¥é¥¤¥º¡ÊÊ¬ÀÏ¡Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ