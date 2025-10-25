ワールドシリーズ第1戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。2-2の6回、無死満塁のピンチでマウンドに上がったエメット・シーハン投手が勝ち越しを許し、ネットでは采配に疑問の声が上がった。先発のスネルが6回無死満塁の大ピンチで降板。2番手でマウンドに上がったのはシーハンだった。先頭のクレ