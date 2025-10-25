【北京＝照沼亮介】米中両政府は２５日、マレーシアのクアラルンプールで貿易問題を巡る５回目の閣僚級協議を始めた。国営新華社通信が報じた。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制強化を受け、米中の対立は深まっており、３０日の米中首脳会談に向けて緊張緩和を図れるかどうかが焦点となる。