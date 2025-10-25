²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¡¢10·î24Æü(¶â)ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2025 ¡Ábulb¡Á¡ä¤Î½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2025 ¡Ábulb¡Á¡ä¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy name¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á°²ó¥Ä¥¢¡¼¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2024 ¡ÁMy name¡Á¡ä°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢10·î¡¢11·î¤Ë¤«¤±ºë¶Ì¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ê¡²¬¡¦