山田洋次監督の映画最新作『TOKYOタクシー』より、本編映像が解禁された。倍賞千恵子演じる主人公・高野すみれと木村拓哉演じるタクシー運転手・宇佐美浩二が、山田監督作品の聖地と言える東京・柴又からタクシーで出発し、“たった1日の旅”が始まるシーンが切り取られている。【動画】すみれ（倍賞千恵子）と浩二（木村拓哉）が運命の出会い『TOKYOタクシー』本編映像松竹創業130周年作品で、山田監督の91本目の作品となる