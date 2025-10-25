SKE48のメンバーとして活動後、2024年6月に同グループを卒業した北野瑠華のデジタル写真集『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 北野瑠華「きれいに撮って」』が配信中。このたび、誌面カットが解禁された。【写真】元SKE48美女・北野瑠華、デジタル写真集誌面カット！北野瑠華は、1999年、岐阜県生まれ。SKE48のメンバーとして活動後、’24年6月に同グループを卒業。発売中の1st写真集『触れて、みる？』（白夜書房）で披露した