朝晩がすっかり涼しくなり、台所に立つのも楽しくなる季節がやってきました。そんな秋の日にぴったりなのが、かぼちゃを使ったコロコロドーナツ！ホットケーキミックスを使うのでとっても簡単♪材料を混ぜて丸めて揚げるだけでもちもちの可愛いドーナツができますよ♡【詳細】他の記事はこちらかぼちゃドーナツを作るのにかかる時間約40分かぼちゃドーナツのカロリー約70kcal／1個秋の味覚がたっぷり♡かぼちゃとホット