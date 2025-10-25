プロ野球・中日は、森野将彦打撃・作戦コーチが、今季限りで退団することを発表しました。森野コーチは、1996年にドラフト2位で中日に入団。現役時代は中日一筋で21年間活躍しました。引退後の2018年に、同球団のコーチに就任し、2019年に一度退団。2022年から再びコーチを務めていました。