ファウンテンブルーの魔人たちこの記事の画像を見る幽体離脱に、AIロボット、幽霊、人工子宮、隕石落下、不可解な連続死、地球の根本原理……。一見、突拍子もない掛け合わせに思えるが、それらは思いがけない化学反応を惹き起こしていく。荒唐無稽な物語であるはずなのに、あながちありえないとも言い切れない。むしろ、読めば読むほど、もっともらしく思えてくる。近い将来こんな事態が訪れたとしてもおかしくはないような気が