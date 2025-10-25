青山ひかるが10月20日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。アザーカットが公開された。 青山ひかる「週刊プレイボーイ」 青山ひかるは、2013年に芸能界デビュー。趣味はゲームとコスプレで、グラビアタレント・女優・サブカルチャーとマルチに活動している。 青山ひかるコメント ◆週刊プレイボーイ掲載、おめでとうございます。 ありがとうございます！年に一度以上は、定期的な掲載をさせていただけて本当にうれ