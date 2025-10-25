シンプルで大容量、しかも仕切り付き。そんな理想のポーチを探している人に朗報です！ダイソーのバニティポーチは、ガバッと開いて中身が一目でわかる設計で、収納力たっぷり♡ブラシホルダー兼仕切りやメッシュポケットといった機能も充実していて、軽くて持ち運びやすく、トラベルポーチとしてもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バニティポーチ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード