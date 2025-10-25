俳優の永瀬正敏が２５日までにＳＮＳを更新。永瀬が撮影した女優の長澤まさみの着物の後ろ姿が美しすぎると話題になった。自身のインスタグラムに「【映画『おーい、応為』公開御礼舞台挨拶】ＴＯＨＯシネマズ新宿にて開催された公開御礼舞台挨拶沢山の方々においでいただき感謝感激でした、、、！有難うございました」と感謝の言葉つづり、「壇上で残念ながら本日不参加だった海人くんへ向けて、３人とも『おーい、海人』