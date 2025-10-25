猫は気まぐれで自由な生き物。さっきまでご機嫌だったかと思えば、急に機嫌を損ねてしまうこともよくあることだ。漫画家のうぐいす歌子さんが描いた作品『見ていいよ』では、そんな猫の気ままさが描かれており、Instagramに投稿されると多くの共感を集めた。 【漫画】これは誘われとるーーー ある日、掃除をしていたスミレさんのもとに、飼い猫のキジネコちゃんがやってきてゴロンと転がった。まるで誘ってい