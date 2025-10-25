キャンドゥをパトロールしていると、便利そうなごみ袋を発見しました。ごみ袋って中身をパンパンに入れると口が閉まらなかったり、ごみ出しの際にごみに触れてしまったりと、ちょっと扱いにくいところがありますよね。そんなの悩みをまるっと解決してくれるアイテムがコレ！家事のストレスが軽減するので要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヒモ付きごみ袋価格：￥330（税込）サイズ（約）：縦600×横500m