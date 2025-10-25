関東地方では24日夜から25日朝にかけて住宅火災が相次ぎました。24日午後9時ごろ、千葉・柏市の2階建て住宅で「2階から炎が出ている。周囲に燃え移りそう」と通報がありました。この火事で2階から1人の遺体が見つかり、この家に住む高齢女性とみられています。また、東京・墨田区では、25日午前6時半過ぎに木造2階建て住宅から出火しました。映像では、火元の住宅で赤い炎と煙が立ち上り、パチパチと音を立てて激しく燃えている様