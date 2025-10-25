共立メンテナンスは、「ラビスタ熱海テラス」の宿泊予約の受付を9月26日から開始した。2026年3月5日にプレオープンする。建物はセントラルスクエアが地上6階、イーストタワーが地上17階、ノースタワーが地上15階建て。客室はツイン、ダブル、フォース、ユニバーサルトリプルなど全239室。館内には天然温泉の大浴場2か所（内湯、露天風呂、高温ドライサウナ、水風呂、女性ミストサウナ）のほか、湯浴み着で入れる混浴風呂1か所（露