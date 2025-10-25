日本航空（JAL）は、国際線で楽酔喜酒「森伊蔵」を事前予約限定で販売する。1885年創業の焼酎の蔵元である森伊蔵酒造が、10年かけてじっくり熟成させたプレミアム芋焼酎。専用ペーパーバッグ付き。価格は40,000円。JALマイレージバンクのダイヤモンド・JGCプレミア会員を対象とした「事前予約サービス」で販売する。搭乗期間は12月15日から。「事前オーダーサービス」は搭乗日の前月25日から出発時刻の72時間前まで受け付ける。販