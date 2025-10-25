高市首相は２４日深夜、ウクライナを支援する英仏主導の「有志連合」の首脳会合にオンラインで参加した。国際会議への出席は、首相就任後初。首相は２５日午後、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、マレーシアに向けて出発する予定で、本格的に外交デビューする。有志連合の首脳会合で首相は、ロシアのウクライナ侵略について「国際秩序の根幹を揺るがす暴挙だ」と非難した上で、ロシアに対する経済