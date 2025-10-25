24日夜、走行中のトラックと自転車が接触する事故があり、自転車に乗っていた男性が意識不明の重体です。。事故があったのは広島市西区商工センターの市道です。警察によると、24日午後11時30分ごろ、長崎県平戸市の会社員男性（57）が運転する中型トラックが走行中、車道を並走していた自転車と接触。自転車に乗っていた広島市中区の男性（37）が頭を強く打ち、意識不明の重体です。現場は片側4車線の直線道路で、ト