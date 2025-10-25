アイドルグループ・乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」（11月26日発売）のアンダーフォーメーションが公式YouTubeで発表され、五百城茉央がセンターを務めることが決定した。【撮り下ろしカット16点】圧倒的透明感…抜群のスタイルを披露した五百城茉央また12月19日、20日、21日に東京・日本武道館で「乃木坂46 40thSGアンダーライブ」を開催することも発表された。同所でアンダーライブを開催するのは5年ぶりとなる。さら