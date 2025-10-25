全国でクマの出没が相次ぐ中、けさ、宮城県大衡村の住宅で、玄関を出た女性がクマに襲われ、けがをしました。きょう午前6時10分頃、宮城県大衡村の住宅で、この家に住む60代の女性が玄関を出たところ、体長80センチほどのクマに襲われ、左腕などから出血するけがをしました。女性は仙台市内の病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。その後のクマの行方は分かっておらず、警察が周辺をパトロールするなどして警戒を