秋田県湯沢市では、きょう、今月20日に男性4人を襲って現場近くの民家に居座っていたクマが捕獲されました。警察や市によりますと、クマはきょう午前2時すぎ、設置したわなにかかっているのが確認され、午前7時ごろ、運び出されました。居座りから続いていた付近の交通規制は、5日ぶりに解除されました。