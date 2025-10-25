全国各地でクマの出没が後を絶たない中、25日朝も東北でクマに襲われる被害が相次ぎました。25日午前6時過ぎ、宮城・大衡村の住宅で住人の60代女性が玄関から出たところ、体長約80cmのクマに襲われ、左腕から出血するけがをしました。女性は「クマと鉢合わせた」と話していたということです。また、25日朝に秋田市河辺三内でランニングをしていた50代の男性が、さらに、秋田市上新城でも散歩をしていた60代の男性が、クマに襲われ