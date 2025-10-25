アメリカ政府の高官は24日、トランプ大統領のアジア歴訪について北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談予定は、25日午前時点では入っていないと説明しました。アメリカ政府高官は24日に記者団に対し、29日から予定されているトランプ氏の韓国訪問にあわせた米朝首脳会談の開催について、「大統領は将来的に金総書記と会談する意向を示しているが、今回の訪問の日程には含まれていない」と述べました。また「予定は変わ