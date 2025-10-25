25日、530台の中古車を展示・販売する「中古車フェスティバル」が、熊本県益城町のグランメッセ熊本で始まりました。 この「中古車フェスティバル」は 県内の新車ディーラーが年に2回開催しているもので、今回は15社が出展し中古車530台を展示・販売しています。 メーカーの枠を越えて さまざまな車種が集まるということで、初日は午前10時のオープンとともに多くの人たちが訪れ、お目当ての車を