ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２４日（日本時間２５日）にブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回にＷＳ初アーチを放った。ブーイングに包まれていたロジャーズ・センターが沈黙したのは２―１１の７回一死一塁だった。４番手の右腕フィッシャーのカウント１―２からの５球目、内角低めの８５マイル（約１３６・８キロ）のカーブをすくい上げた。角度４１度、打球速度１０