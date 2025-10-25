ボーイズグループNCTのメンバー、ユウタの日本1stソロフルアルバム『PERSONA』がリリースされる。【写真】ユウタ、日本の人気俳優と再会「大叫びした」来る10月26日、ユウタの日本1stソロフルアルバム『PERSONA』がリリースされ、タイトル曲『EMBER』のミュージックビデオもYouTubeチャンネル「SMTOWN」で見ることができる。特に、タイトル曲『EMBER』はメタルの要素を加味したロックの楽曲で、印象的なギターリフと強烈なボーカル