日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「蝟集」はなんて読む？「蝟」は見慣れない漢字ですよね。これは、物事が集まっている様子をあらわす言葉なんです。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「いしゅう」