日々の生活の中で、思わずショックを受けてしまうようなできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というエピソード投稿がたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したショッキングなエピソードを3選でご紹介します。 娘が5年以上続けたスイミング。親の自己満足だったことにショックを受けた @pixta 子供の習い事、スイミング