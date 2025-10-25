ナツミさんは、フルタイムで働きながら3人の子どもを育てる明るいママ。幼なじみのチサトさんの丁寧な暮らしに少し辟易しながらも、いいねを押す日々。そんな中で、遊びに行きたいという申し出にナツミさんの心はざわつきます。主婦としての生き方を模索する女性たちの物語。『ワーママと専業主婦のミゾ』をごらんください。 会社で地味なお弁当をつつきながら、チサトさんのちょっと楽をしたという豚バラ大根や、彼女の優