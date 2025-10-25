◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都―鹿島（２５日・サンガスタジアム）現在３位の京都が、鹿島戦のスタメンを発表した。現在、勝ち点５差で鹿島を追う京都が大一番を迎える。両チームにとって優勝に向けて大きな意味を持つ一戦。前節・湘南戦でレッドカードをもらい、今節も出場停止のＤＦ鈴木義宜に加え、得点ランキング２位のＦＷラファエルエリアスと、主将のＭＦ福岡慎平も負傷の影響でベンチを外れることとなった。