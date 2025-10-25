◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第１日▽立大―明大（２５日・神宮）日本ハムなど４球団で１５年間、投手として活躍し史上３人目の全球団勝利を達成した明大ＯＢの武田一浩氏が、試合前のレジェンド始球式に登板した。現役時代と同じ背番号１のユニホームでマウンドに登った武田氏だったが、投球は惜しくもワンバウンドで捕手のミットに収まった。「（採点は）５０点です。届かなかったので。やめてから長いし、普段やっ