１０月２５日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のジャレッド（牡２歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父ヤウポン）が、競り合いを制して初陣を飾った。勝ちタイムは１分２６秒９（稍重）。好スタートから先団を追走。最後の直線では早めに先頭に立つと、内のマカイゾウ（内田博幸騎手）との叩き合いをしのぎ切り、首差前に出てゴールに飛び込んだ。武豊騎手は「素直な馬ですね。いろいろ周りを