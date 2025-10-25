シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の山本彩が２５日までにＳＮＳを更新。ハロウィーンの東京ディズニーリゾートを楽しむ様子を公開した。ショートヘアにイメージチェンジした山本はインスタグラムに「先日、ハロウィンディズニーしてきました」と記し、メガネ姿でハロウィーン一色のパークで撮影したショットをアップ。「あまり乗り物は乗れなかったけどいっぱい食べたし、パレードも観れたし数年ぶりのディズニー最