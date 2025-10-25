◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、９点を追う７回１死一塁の４打席目に、２試合連続となる２ラン本塁打を放った。ワールドシリーズ（ＷＳ）は２度目の出場だが、６試合目の出