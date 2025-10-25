◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節ＦＣ東京―岡山（２５日・味スタ）勝ち点４２で１１位のＦＣ東京がホームに同４１で１５位の岡山を迎える。４試合ぶり勝利を狙うＦＣ東京は佐藤恵允、仲川輝人が２トップに名を連ねた。チーム最多、今季８得点のＦＷマルセロヒアンをけがで欠く中、期待がかかる。ベンチには１９歳ルーキー、ＦＷ山口太陽が入り、本拠地デビューを狙う。◆ＦＣ東京スタメンＧＫキムスンギュＤＦ室屋成、