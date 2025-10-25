◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）第３ラウンドの最終組が前半を終了。佐久間朱莉（大東建託）が５連続を含む６バーディーで６つ伸ばして通算１８アンダーとし、後続に９打差をつけて後半に入った。岩井明愛（ホンダ）、菅楓華（ニトリ）らが９アンダーの２位でプレー中。この日が２０歳の誕生日のルーキー、中村心（ヤマエ