24日午前、八ヶ岳連峰東天狗岳で愛知県の74歳の男性が体調不良を訴えて行動不能となり、その後死亡が確認されました。警察によりますと、24日午前、八ヶ岳連峰東天狗岳の標高約2400メートルの天狗の奥庭近くで愛知県岡崎市の74歳の男性が息苦しさを訴えて動けなくなりました。男性は4人パーティーで入山していて、同行者が近くの山小屋に連絡しました。午前11時半前に救助要請を受けた茅野警察署の山岳遭難救助