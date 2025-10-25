山形県上山市で24日夜、車で自転車に衝突する事故を起こし現場から立ち去ったひき逃げなどの疑いで、山形市の56歳の男が25日、逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、山形市七日町のアルバイト従業員・岩本勇人容疑者（56）です。警察の調べによりますと、岩本容疑者は24日午後8時半ごろ、上山市弁天の県道で軽乗用車を運転中、自転車に乗っていた市内の20代の女性に衝突し、顔に軽いけがをさせたまま現場から立ち