お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が25日放送のフジテレビ「教えて！山レーザー」（土曜前10・25）に出演。ホテルでの贅沢な過ごし方を明かした。今回は、美容と健康がテーマだが、カズレーザーは「僕、全然、健康系はやってないです」と告白。「1人でビジネスホテル行って、ビジネスホテルの部屋にピザとって、ベッドに横たわりながらワイン飲んでピザ食う」ことが、「1番の幸せ」という。「これやりなが