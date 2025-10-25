8月、国内で初めて誕生したマルミミゾウの子ども（下）。愛称が「アオ」に決まった（広島市安佐動物公園提供）夏の広い青空のように、すくすくと育って―。今年8月、国内で初めて誕生したマルミミゾウの子ども（雄）の愛称が「アオ」に決まり、25日、広島市の安佐動物公園で命名式が開かれた。8月5日に生まれた際は約75センチだった体高が約90センチまで成長し、体重は133キロに。愛称は9月の一般公開後に応募があった1万458票