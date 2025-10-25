アメリカのトランプ政権は南米コロンビアの麻薬対策が不十分だとして、ペトロ大統領らを制裁対象に指定したと発表しました。トランプ政権は24日、コロンビアの麻薬対策について「明らかに怠っており、アメリカの重大な脅威になっている」と主張し、ペトロ大統領らを制裁対象に指定しました。これに先立ち、トランプ大統領はペトロ大統領を「違法な麻薬組織のリーダー」と批判し、コロンビアへの支援打ち切りを表明していました。ペ