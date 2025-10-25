女優でタレントの磯山さやか（42）が25日、都内でデビュー25周年記念写真集「余韻」（講談社）の発売記念会見に出席した。磯山は「写真集自体がありがたい。それが25周年記念で不思議な気持ちです。私自身もうれしいけど、ファンの方が喜んでくれると思うとうれしい」と笑顔を見せた。25周年については「高校生の時から始めてアッという間でした。正直、ここまで芸能生活を続けているとは。さらにグラビアを続けているとは思いませ