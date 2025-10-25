「保護犬。3年での変化。←来た当初、現在→」【写真】3年後はベッドを独占！ 「ここは私の場所？」と言いたげな表情にきゅんそんなコメントに添えられた2枚の写真が話題です。写っているのは、元保護犬の女の子「みつ子」ちゃん。譲渡会から迎えた当初は、不安でいっぱいの様子を見せていました。「1枚目の写真は、お迎えした翌日の2022年10月10日に撮影しました。みつ子に新しいベッドを購入し、自宅のケージ内で初めて使わせて